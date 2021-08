Il Cagliari prova a sbloccarsi con il Milan

Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha subito il maggior numero di sconfitte in Serie A (8V, 27N, 43P). L’ultima vittoria rossoblù risale al maggio 2017 (2-1 al Sant’Elia), da quel momento sono arrivate sei sconfitte e due pareggi in otto partite. Il Milan ha tenuto la porta inviolata nelle ultime cinque sfide contro il Cagliari in Serie A, l’ultima squadra contro cui i rossoneri hanno registrato più clean sheet di fila nel torneo è stata il Chievo nel 2016 (sette). Il Milan ha perso solo tre delle 39 sfide interne contro il Cagliari in Serie A (8%), tra le squadre affrontate almeno 20 volte in casa nel torneo solo contro il Verona i rossoneri hanno fatto meglio in percentuale (zero sconfitte in 29 match).

L’undici di Pioli ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei partite di campionato, solo tre volte nella sua storia ha registrato almeno sette clean sheet di fila in Serie A: nel febbraio 1994 (nove), nell’ottobre 1993 (sette) e nel gennaio 1972 (sette). Il Milan potrebbe vincere entrambe le prime due gare stagionali di Serie A in due campionati di fila per la prima volta dal biennio 2002/03–2003/04, con Carlo Ancelotti alla guida.

Il Cagliari è imbattuto da quattro trasferte di campionato (2V, 2N), a partire dagli anni 2000 solo due volte i sardi hanno infilato una striscia più lunga senza sconfitte fuori casa in Serie A: otto nel dicembre 2019 con Rolando Maran e cinque nel novembre 2006 con Marco Giampaolo. Il Cagliari ha pareggiato tre delle ultime quattro gare di campionato (1P), tante quante nelle precedenti 22 in Serie A (6V, 13P).

João Pedro non ha trovato il gol in nessuna delle ultime quattro sfide di Serie A contro il Milan, dopo che era andato a segno in tutte le precedenti tre.

