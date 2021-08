Il Brest prova a stoppare il PSG

E’ il Brest il prossimo avversario del PSG in Ligue 1: la squadra bretone, che venerdì ospita i capitolini, non vince da 19 partite di Ligue 1 contro il PSG (7N, 12P), e ha perso le ultime sette. La sua peggiore striscia contro un singolo avversario nella massima serie. Solo l’Angers e il Metz (10 ciascuno) sono attualmente in serie di sconfitte più lunghe contro una singola squadra in Ligue 1, sempre contro il PSG.

Il Brest non vince da 10 partite casalinghe di Ligue 1 contro il PSG (5N, 5P), parziale in cui ha perso le ultime quattro. Non è riuscito a segnare in sette delle ultime nove gare interne di Ligue 1 contro il Paris Saint-Germain. Il Brest non vince da sei partite di Ligue 1 (3N, 3P), la sua peggior striscia dal suo ritorno nella massima serie nel 2019/20.

Il PSG è imbattuto da nove partite di Ligue 1 (8V, 1N), la striscia di imbattibilità aperta più lunga del campionato. Non vince cinque gare consecutive di Ligue 1 da novembre 2020 (otto di fila). Il Brest non vince da sei partite interne di Ligue 1 (4N, 2P), dopo aver vinto tre delle prime sei nel 2021 (3P).

Il PSG è imbattuto da nove trasferte di Ligue 1 (8V, 1N), la sua striscia più lunga dal periodo febbraio 2018-gennaio 2019 (17). Solo il Lille (15) ha una striscia aperta più lunga.

