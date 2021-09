Il Brescia punta al poker

Il Brescia capolista e il Crotone si affrontano per la 19esima volta in Serie B, per un bilancio di sette vittorie delle Rondinelle, a fronte delle sei di marca rossoblù; cinque pareggi completano il parziale. Il Brescia è imbattuto da quattro match (2V, 2N) contro il Crotone in Serie B, dopo che aveva perso ben cinque delle sette sfide precedenti nel torneo cadetto (2V).

Il Crotone ha vinto soltanto una delle nove trasferte (7V, 1N) disputate finora sul campo del Brescia in Serie B: quella per 2-1 del settembre 2013, grazie alle reti di Federico Bernardeschi e Stefano Pettinari. Il Brescia ha sempre trovato il gol nelle nove sfide casalinghe di Serie B contro il Crotone – e in otto di queste i lombardi hanno realizzato almeno due gol – per un totale di 23 reti (2.6 di media a partita), tenendo la porta inviolata in sei gare nel parziale. Il Brescia ha vinto le ultime sette partite di campionato; soltanto due volte nella loro storia in Serie B, le Rondinelle hanno infilato una serie di successi consecutivi più lunga: nel 2007 (nove) e nel 1943 (11).

Tra le squadre che partecipano a questo campionato, il Brescia è quella che attende da più turni il finale per 0-0: 43 partite, compresi playoff. Il Crotone ha raccolto due pareggi e una sconfitta nelle prime tre partite stagionali di questo torneo; i rossoblù non restano senza successi per le prime quattro gare di inizio campionato dal 2011 (2N, 2P).

