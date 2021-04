Il Borussia si aggrappa ad Haaland per l’impresa

Nelle sette precedenti occasioni in cui il Borussia Dortmund ha perso l’andata di una partita della fase a eliminazione diretta di Champions League, è stato eliminato sei volte. Unica eccezione contro il Benfica negli ottavi del 2016-17 (0-1 all’andata, 4-0 al ritorno). Nelle principali competizioni europee, il Man City ha superato il turno in 13 delle 15 sfide nella fase a eliminazione diretta dopo aver vinto l’andata, fallendo solo contro la Juventus nella Coppa UEFA 1976-77 e contro il Monaco nella Champions League 2016-17.

Nella storia della Champions League, la squadra che ha vinto l’andata di una fase a eliminazione diretta per 2-1 in casa è stata eliminata (15) più spesso di quanto non sia passata (12). L’unico precedente interno del Borussia Dortmund con il Manchester City si è concluso con una vittoria per 1-0 per la squadra tedesca, nella fase a gironi di Champions League nel dicembre 2012.

Il Borussia Dortmund ha perso le ultime due partite interne contro squadre inglesi in Champions League (contro il Tottenham sia nel 2017-18 che nel 2018-19), dopo aver perso solo una delle prime sette gare contro queste avversarie. Il Manchester City non ha subito gol in nessuna delle ultime quattro trasferte di Champions League: l’ultima squadra a tenere la porta inviolata in cinque partite esterne consecutive nella competizione è stata il Manchester United (sei nel 2010-11).

L’attaccante del Borussia Dortmund Erling Haaland non ha segnato solo in tre delle sue 15 presenze in Champions League, e ha trovato la rete in tutte e quattro le sue partite al Signal Iduna Park (sette reti totali). Con un gol, Sergio Agüero del Man City diventerebbe il miglior marcatore per un club di Premier League nella storia della Champions League (attualmente 36, al pari di Didier Drogba). L’argentino ha segnato più gol nella competizione contro squadre tedesche (11) che contro avversarie di qualsiasi altra nazione.

