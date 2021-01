Il Borussia ci prova con il Werder

Il Gladbach è imbattuto da nove partite in Bundesliga contro il Werder Brema. Solo tra il 1971 e il 1976 è rimasto senza sconfitte più a lungo contro questo avversario, 11 partite. Il Werder non batte il Gladbach in Bundesliga da nove confronti. Incontro numero 103 in Bundesliga tra Gladbach e Werder Brema. I Fohlen hanno affrontato più volte solo il Bayern (105) e solo contro il Colonia (51) hanno ottenuto più successi rispetto a contro il Werder (39). Nell’ultimo turno, per la prima volta il Gladbach ha perso punti da situazione di vantaggio pareggiando 2-2 contro lo Stoccarda.

I Fohlen hanno 25 punti in classifica dopo 16 turni stagionali: nove meno rispetto alla scorsa stagione. Il Gladbach non perde in Bundesliga da tre partite e ha perso solo una delle ultime nove gare di campionato: 1-3 in casa contro l’Hoffenheim. Il Werder Brema ha 18 punti in classifica dopo 16 giornate in questa stagione: solo in una delle ultime sette stagioni ha fatto meglio a questo punto del torneo (22 nel 2018/19).

In otto trasferte in questa Bundesliga, il Werder ha vinto due volte, pareggiato quattro e perso due. Potrebbero diventare 3.

OPTA | 19-01-2021 11:03