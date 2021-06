Il 'bomber’' Skriniar aspetta la Svezia

Quello di San Pietroburgo sarà il primo incontro tra Svezia e Slovacchia tra Europei e Mondiali. La Slovacchia non ha mai vinto contro la Svezia in cinque precedenti confronti: le ultime quattro sfide non hanno mai prodotto più di due gol.

La Slovacchia ha vinto in totale due partite ai Campionati Europei: una contro la Russia nel 2016, l’altra contro la Polonia nel match più recente (in Russia); anche questa gara contro la Svezia si svolgerà in Russia. Dopo il successo per 2-1 contro la Polonia, la Slovacchia potrebbe vincere le prime due partite di un grande torneo (Campionato Europeo + Coppa del Mondo) per la prima volta.

La Svezia non è riuscita a trovare il gol in tre partite consecutive agli Europei: le ultime due partite della fase a gironi nel 2016 e la prima gara contro la Spagna di questa edizione. Gli scandinavi non erano riusciti a segnare solo tre volte nelle precedenti 18 partite del torneo. La Slovacchia è rimasta imbattuta nelle ultime sei partite in tutte le competizioni, è da giugno 2016 che non fa meglio (otto in quel caso). La Svezia ha perso la seconda partita della fase a gironi in ciascuno degli ultimi quattro grandi tornei disputati: contro la Spagna a EURO 2008, l’Inghilterra a EURO 2012, l’Italia a EURO 2016 e la Germania ai Mondiali 2018.

Milan Skriniar, che ha segnato il gol vittoria nella gara d’esordio del girone contro la Polonia, ha realizzato tre reti nelle ultime quattro presenze con la Slovacchia, dopo che era rimasto a secco di gol nelle sue prime 37 gare in nazionale.

OPTA | 18-06-2021 05:28