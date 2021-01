Il Betis vuole fare un regalo a Pellegrini

Huesca e Betis chiudono il turno della Liga con la sfida di lunedì sera. Considerando tutte le competizioni, l’Huesca ha vinto solo una delle sei sfide contro il Betis (due in Liga e quattro in Liga Smartbank), proprio l’ultima disputata in casa, 2-1 nel massimo campionato nel gennaio 2019. L’Huesca è la squadra che ha pareggiato più partite nei cinque maggiori campionati europei in questa stagione.

Il Betis è reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei trasferte nella Liga, fa eccezione il 2-0 contro l’Osasuna a dicembre; in media ha incassato 3.4 reti a partita nei cinque ko. Il Betis ha subito 31 gol nelle prime 17 partite di questa Liga; non ne subisce così tanti a questo punto del campionato dalla stagione 2013/14 quando finì col retrocedere. Manuel Pellegrini collezionerà la panchina numero 350 nella Liga: i biancoverdi vogliono regalare i 3 punti al navigato tecnico cileno e ce la possono fare. Magari vincendo 2-1.

OPTA | 11-01-2021 17:57