Il Belgio non conosce il segno X

Il sesto incontro tra Belgio e Russia in un grande torneo (Coppa del Mondo e Campionati Europei), ma il primo agli Europei, si gioca a San Pietroburgo. La Russia ha vinto i primi due confronti ai Mondiali del 1970 e del 1982, entrambi come Unione Sovietica. Da allora, il Belgio ha trovato il successo in tutte le tre gare successive. Il Belgio, prima squadra a qualificarsi per Euro 2020, partecipa al suo sesto Campionato Europeo. È solo la seconda volta che si qualifica per due edizioni consecutive del torneo dopo il 1980 e il 1984.

Da quando è stato battuto in finale contro la Germania Ovest nel 1980, il Belgio non ha mai raggiunto le semifinali di un Campionato Europeo. Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica la migliore prestazione della Russia ai Campionati Europei è arrivata nel 2008 quando ha raggiunto le semifinali – ha perso 3-0 contro la Spagna. Quella è stata l’unica occasione nel periodo in cui ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della competizione.

Nessuna delle ultime 12 partite del Belgio agli Europei si è conclusa in pareggio (5 vittorie, 7 sconfitte), serie iniziata nella finale del 1980 (1-2 contro la Germania Ovest).

Romelu Lukaku è il capocannoniere del Belgio nei tornei principali (Coppa del Mondo ed Europei), con sette gol in 15 partite. Sei di queste sette reti sono arrivate nelle fasi a gironi.

OPTA | 12-06-2021 08:25