Il Bayern riparte da Augsburg

Il Bayern Monaco ha vinto 16 dei 20 confronti in Bundesliga contro l’Augsburg (2N, 2P) – tra le formazioni affrontate almeno 10 volte nel massimo campionato, solo contro l’Energie Cottbus (83%) ha una percentuale di vittorie superiore rispetto contro l’Augsburg (80%). In casa dell’Augsburg, il Bayern ha la migliore media punti (2.5), la più alta percentuale di successo (80%) e la minore percentuale di sconfitta (10%) tra tutte le formazioni affrontate almeno cinque volte fuori casa in Bundesliga (10 partite – 8V, 1N, 1P).

I nove punti raccolti in 11 partite rappresentano la peggiore partenza in Bundesliga dell’Augsburg dal 2015/16 (sei punti), torneo chiuso al 12° posto.

L’Augsburg ha già mancato il gol in cinque partite in questa Bundesliga, più di ogni altra formazione. L’unica altra volta in cui non ha trovato la rete più spesso nelle prime undici giornate risale al 2012/13 (sette).

I 28 punti conquistati in 11 partite rappresentano la migliore partenza in Bundesliga del Bayern negli ultimi sei anni: nel 2015/16 a questo punto aveva raccolto 31 punti. L’unico allenatore del Bayern capace di conquistare più punti di Julian Nagelsmann (28) nelle prime 11 panchine col club è stato Pep Guardiola (29).

Il Bayern ha segnato 40 gol in questa Bundesliga, più di ogni altra squadra nella storia della Bundesliga dopo 11 giornate. Solo gli stessi bavaresi nel 2015/16 con Pep Guardiola in panchina (33-4) hanno registrato una differenza reti di +29 dopo 11 gare (40-11 quest’anno).

Robert Lewandowski ha segnato 10 gol fuori casa contro l’Augsburg in Bundesliga, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio (come contro Mainz e Schalke 04). L’unico giocatore capace di segnare di più in trasferta contro una singola squadra in Bundesliga è stato Gerd Muller contro lo Schalke (11).

OPTA | 19-11-2021 07:20