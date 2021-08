Il Bayern Monaco inizia in trasferta

Il Bayern ha perso 26 delle 106 sfide di Bundesliga contro il Mönchengladbach – nessuna squadra ha battuto il Bayern più volte nel massimo campionato tedesco (26 anche il Werder Brema). Inoltre, il Gladbach è la squadra che ha segnato più gol al Bayern (134).

Il Bayern ha perso le ultime due trasferte di Bundesliga contro il Mönchengladbach; dall’inizio del 2000, solo contro lo Schalke ha perso più di due trasferte consecutive in campionato (cinque dal 2000 al 2005). Il Bayern ha raccolto 22 punti da svantaggio nell’ultima Bundesliga, più di qualsiasi altro club. D’altra parte, il Mönchengladbach ha perso 29 punti da vantaggio, record dello scorso torneo e del club in una stagione di Bundesliga.

Era dal 2001 che i campioni in carica non iniziavano la stagione di Bundesliga fuori casa, in quella che è stata l’ultima volta che la squadra campione ha perso al debutto, con il Bayern che uscì sconfitto1-0 proprio dal campo del Mönchengladbach (15V, 4N da allora). Il Bayern non perde al debutto da nove stagioni di Bundesliga (8V, 1N), la striscia aperta più lunga nella competizione. L’ultima sconfitta del Bayern risale al 2011, 0-1 in casa contro il Mönchengladbach – solo tra il 1986 e il 1996 la squadra di Monaco ha avuto una striscia di imbattibilità più lunga nella gara di esordio (11 gare).

Dallo 0-0 in casa del Lipsia nel maggio 2019, il Bayern ha segnato in tutte le successive 34 trasferte di Bundesliga, striscia record nella competizione. Tuttavia, il Bayern non ha vinto le ultime due trasferte del 2020/21 e non fa peggio dal marzo 2012 (quattro gare esterne di fila senza successo). Robert Lewandowski del Bayern va a segno da 10 presenze in Bundesliga e potrebbe eguagliare la sua serie realizzativa più lunga con il Bayern (11 gare di fila all’inizio del 2019/20). Inoltre, il polacco ha sempre segnato alla prima giornata nelle sue ultime sei stagioni, la striscia di questo tipo più lunga per un giocatore nella storia della competizione.

12-08-2021