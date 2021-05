Il Barcellona si aggrappa a Messi con il Levante

Il Barcellona è la squadra ad aver vinto più partite (22, come il Real Madrid) e segnato più gol (86) contro il Levante nella storia della Liga. Il Levante ha vinto due degli ultimi tre incontri con il Barcellona alla Ciutat de Valencia in Liga, una vittoria in più che nelle precedenti 11 gare casalinghe contro i blaugrana nel torneo. Il Barcellona ha segnato in tutte le 29 sfide in Liga contro il Levante (86 gol), per una media di tre reti a partita, minore solo di quella registrata contro al Rayo Vallecano (3.2) nella massima serie tra le squadre affrontate minimo 15 volte.

Il Levante ha perso sei delle ultime otto partite di Liga, dopo aver perso solo quattro delle 22 precedenti della competizione. Il Barcellona ha raccolto solo 10 degli ultimi 18 punti possibili in Liga, dopo aver ottenuto 45 dei precedenti 51 punti nella competizione.

Lionel Messi è stato coinvolto in almeno un gol in ciascuno dei suoi ultimi 10 match contro il Levante in Liga, con 13 gol e 10 assist all’attivo per periodo. La ‘Pulce’ ha segnato 28 gol e fornito nove assist in 33 partite in questa Liga. L’argentino ha raggiunto la doppia cifra sia di gol che di assist in 12 delle sue 13 precedenti stagioni in Spagna, non riuscendoci solo nel 2016/17 (37 gol e nove assist).

OPTA | 11-05-2021 10:39