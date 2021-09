Igor Tudor riparte dalla Roma

Nelle ultime 30 sfide tra Verona e Roma in Serie A solo due volte hanno perso i giallorossi (19V, 9N): 2-1 nell’ottobre 1996 e 3-0 a tavolino nel settembre 2020. Escludendo il 3-0 a tavolino dell’ultimo incrocio, il Verona non batte la Roma in casa in Serie A dall’ottobre 1996 (2-grazie alle reti di Giunta e Orlandini, con Luigi Cagni in panchina): i giallorossi avevano infatti collezionato quattro vittorie e quattro pareggi al Bentegodi prima dello scorso campionato.

Il Verona ha perso entrambi i primi due match interni di campionato, mai nella sua storia in Serie A ha registrato tre sconfitte nelle prime tre partite casalinghe stagionali di Serie A. Il Verona non ha vinto alcuna delle ultime 10 partite al Bentegodi in campionato, solo due volta in Serie A ha registrato almeno 11 gare interne di fila senza successo: 12 sia nel 2016 che nel 1973.

La Roma ha vinto le prime tre partite di questo campionato, nelle precedenti 60 stagioni di Serie A solo due volte ha registrato quattro successi nelle prime quattro gare: in entrambi i casi con Rudi Garcia, nel 2013/14 e nel 2014/15, chiudendo poi sempre seconda. La Roma potrebbe vincere due trasferte di fila in campionato per la prima volta da agosto 2020 (quattro in quel caso); nella scorsa stagione di Serie A infatti i giallorossi non ci sono mai riusciti.

Stephan El Shaarawy ha partecipato attivamente a sette gol (sei reti e un assist) nelle ultime otto partite di Serie A giocate contro squadre veronesi (Chievo o Hellas): in questo parziale non ha mai perso (6V, 2N). Gianluca Caprari, che ha esordito in Serie A con la maglia della Roma (nel maggio 2011 contro il Milan), ha realizzato tre gol contro i giallorossi in Serie A, solo contro la Fiorentina (quattro) ha segnato di più nel torneo. La prima delle 32 reti di Jordan Veretout in Serie A è arrivata allo stadio Bentegodi contro il Verona (settembre 2017), da quel momento solo Josip Ilicic (44) ha segnato di più rispetto al francese tra i centrocampisti nel massimo campionato italiano.

