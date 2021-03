Ibra a Sanremo, Milan a San Siro

Il Milan arriva da due successi consecutivi contro l’Udinese in Serie A (entrambi per un gol di scarto): i rossoneri non collezionano tre vittorie consecutive contro i friulani nella competizione dal 2008. Non ci sarà Ibrahimovic, che si è infortunato a Roma e fraseggia con Amadeus sul palco di Sanremo. Un solo successo per l’Udinese nelle ultime 13 sfide al Meazza contro il Milan in Serie A (1-0 firmato Stipe Perica nel settembre 2016): otto successi rossoneri e quattro pareggi completano il parziale.

Solo l’Inter (15) ha raccolto più punti dell’Udinese (10, grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta) nelle ultime cinque giornate di Serie A. Il Milan ha perso tre delle ultime cinque partite interne di Serie A, una sconfitta in più di quelle registrate in tutte le precedenti 23 gare in casa dall’arrivo di Stefano Pioli sulla panchina rossonera.

Questa è solo la sesta volta nell’era dei tre punti a vittoria che il Milan raccoglie almeno 50 punti (52 finora) dopo 24 gare stagionali di Serie A: nelle precedenti cinque (la più recente nel 2011/12, 50) si è sempre poi piazzato a fine stagione nei primi due posti della classifica. L’Udinese ha vinto soltanto una delle ultime sette trasferte di Serie A, dopo aver ottenuto ben quattro successi nelle precedenti sette gare esterne. L’Udinese ha il peggior attacco nei primi tempi di questo campionato (soltanto nove gol realizzati), parziale nel quale il Milan ha la seconda miglior difesa: nove reti incassate, meno solo del Napoli (otto).

Tra le squadre affrontate più di una volta in Serie A, l’Udinese è quella contro cui Ante Rebic del Milan ha la miglior media minuti/gol: due reti in 99 minuti giocati per il croato (una ogni 50 di media).

OPTA | 03-03-2021 09:05