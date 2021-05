I velocisti si prenotano per Termoli

Tappa del Giro d’Italia (la settima, quella di venerdì) mossa con finale praticamente piatto la Notaresco – Termoli, 181 km. Dopo un breve tratto nell’entroterra si percorre la costiera adriatica fino a raggiungere Chieti (GPM) e quindi attraverso alcune ondulazioni e un percorso piuttosto articolato si ritorna sulla costa fino a raggiungere la località molisana.



Ultimi 3 chilometri in città. Lasciata la strada costiera si affronta uno strappo di circa 200 m con pendenze attorno al 10-12%. La strada resta quindi in leggerissima ascesa fino all’arrivo. Da segnalare alcune curve ad angolo retto e un restringimento agli 800 m. Il rettilineo finale si presta per la classica volata: epilogo probabile, a meno che qualcuno non riesca ad andare in fuga durante la frazione, ipotesi piuttosto remota.

Ewan ha già vinto una volta e pone la sua candidatura, attenzione anche al possibile bis di Merlier e alla classe di Sagan. E occhio a Gaviria…

OPTA | 14-05-2021 08:44