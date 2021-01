I Saints vogliono benedire i Gunners

Il Southampton ha vinto solamente una delle ultime 10 partite di Premier League contro l’Arsenal, successo in casa per 3-2 a dicembre 2018. L’Arsenal potrebbe registrare due vittorie consecutive in Premier League contro il Southampton per la prima volta da agosto 1997, quando era sotto Arsène Wenger. Tutte e sette le vittorie del Southampton contro l’Arsenal in Premier League sono state in casa: solo il Fulham contro l’Everton ha vinto più partite contro un avversario e tutte le vittorie sono arrivate in casa in Premier League. L’Arsenal potrebbe vincere tre partite consecutive in trasferta in Premier League per la prima volta da ottobre 2018, mentre l’ultima volta che l’ha fatto senza subire gol risale al maggio 2013.

Il Southampton ha tenuto la porta inviolata sei volte in casa in questa Premier League, tante quante nel 2018/19 e nel 2019/20 insieme; i Saints non registrano più clean sheet al St. Mary’s dal 2016/17. Dopo una serie di sette partite di campionato senza vittorie a novembre/dicembre, l’Arsenal ha vinto quattro delle ultime cinque, incassando solo un gol. Dopo una serie di 12 gare in gol in Premier League, il Southampton non è riuscito a segnare in quattro delle ultime cinque nella competizione. I Saints potrebbero perdere due partite consecutive in Premier League per la prima volta dalle prime due di questa stagione. L’Arsenal ha tenuto la porta inviolata per quattro gare consecutive in Premier League, non arriva a cinque di fila nella competizione da gennaio 2006.

OPTA | 26-01-2021 13:09