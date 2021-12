I Saints non vogliono perdonare il Tottenham di Conte

Dal suo ritorno in Premier League nel 2012, il Southampton ha perso 13 partite contro il Tottenham, contro nessuna squadra ha perso più volte nel periodo nella competizione. Gli Spurs hanno perso due delle ultime tre trasferte di Premier League contro il Southampton, dopo sei gare di fila senza perdere al St Mary’s nella competizione (4V, 2N). Tuttavia, la scorsa stagione hanno vinto 5-2 sul campo dei Saints.

Il Southampton non ha mai vinto l’ultima partita di campionato negli ultimi 10 anni solari (5N, 5P), da quando ha battuto l’Huddersfield 4-1 in League One nel 2010. Gli Spurs hanno perso l’ultima partita di campionato in appena uno degli ultimi 12 anni solari (7V, 4N), perdendo 3-1 in casa contro i Wolves nel 2018. Gli Spurs non hanno vinto nelle ultime tre di queste partite (2N, 1P), anche se le ultime due vittorie in queste sfide sono arrivate entrambe contro il Southampton (4-1 nel 2016, 5-2 nel 2017).

Il Southampton ha perso solo una volta in casa in questa Premier League (2V, 5N) ed è imbattuto nelle ultime cinque a St Mary’s (2V, 3N): non fa meglio in casa nella competizione da ottobre 2016 (9 partite interne di fila senza sconfitta). Il Tottenham non è riuscito a segnare nelle ultime due trasferte di Premier League, realizzando solo 15 tiri totali, e non resta per tre gare fuori casa di fila senza segnare da marzo 2014 sotto Tim Sherwood.

Il Tottenham giocherà in trasferta in Premier League per la prima volta dopo 51 giorni, dallo 0-0 in casa dell’Everton il 7 novembre. Escludendo la stagione 2019-20 (con la pausa dovuta al lockdown), è il divario più largo mai avuto da una squadra tra una gara fuori casa e quella successiva in una singola stagione nella competizione. Il Tottenham è imbattuto nelle sei partite di Premier League sotto la guida di Antonio Conte (4V, 2N), che potrebbe diventare il primo allenatore nella storia del club a non subire sconfitte nelle prime sette sfide in campionato alla guida degli Spurs. L’attaccante del Tottenham Harry Kane ha preso parte a 16 gol in 11 partite da titolare in Premier League contro il Southampton (10 gol, 6 assist). Kane ha partecipato a tutti e cinque i gol degli Spurs nella vittoria per 5-2 al St Mary’s la scorsa stagione, segnandone uno e servendo assist per i quattro gol di Son Heung-min.

