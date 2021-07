I precedenti sono contro la Svizzera, però…

Questo è il primo confronto tra Svizzera e Spagna agli Europei. I tre precedenti tra queste due formazioni in una grande competizione internazionale risalgono al 1966, 1994 e 2010 sempre al Mondiale, con la Spagna che ha vinto i primi due mentre la Svizzera ha trovato il successo nel più recente. La Spagna ha perso solo uno dei 22 precedenti contro la Svizzera in tutte le competizioni, sconfitta arrivata al Mondiale 2010 in Sud Africa.

Questa è la quarta volta in cui la Svizzera partecipa ai quarti di finale di una grande competizione internazionale (Mondiali ed Europei), e la prima nella rassegna continentale. Gli elvetici hanno perso in tutte le prime tre occasioni: 3-2 contro la Cecoslovacchia nel 1934, 2-0 contro l’Ungheria nel 1938 e 7-5 contro l’Austria nel 1954. La Spagna è diventata la prima squadra nella storia degli Europei ad aver realizzato almeno cinque reti per due partite consecutive. Gli iberici non avevano mai segnato più di quattro gol nelle loro 42 precedenti gare nella competizione.

La Svizzera ha segnato tre reti in ciascuna delle ultime due partite dell’Europeo, dopo che non aveva mai realizzato più di due gol nelle sue precedenti 15 nella competizione. L’ultima volta in cui la Svizzera ha segnato tre o più reti per tre gare di fila considerando tutte le competizioni risale ad ottobre 2017.

Alvaro Morata è il giocatore spagnolo con più tiri (15) e conclusioni nello specchio (otto) in questo Europeo, e nessun compagno di squadre ha segnato più reti (due).

Haris Seferovic della Svizzera ha segnato tre gol nelle sue ultime due gare all’Europeo, dopo aver realizzato una sola rete nelle sue prime 13 presenze in una grande competizione internazionale (Mondiali/Europei). L’unico giocatore svizzero in grado di segnare in tre presenze di fila in una grande competizione internazionale è stato Josef Hügi nel Mondiale 1954.

OPTA | 02-07-2021 07:55