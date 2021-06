I numeri inchiodano il Portogallo, che ha vinto solo una delle ultime 13 sfide contro la Francia: è successo nella finale del Campionato Europeo 2016, giocata allo Stade de France. Mercoledì si giocherà la quinta sfida tra Portogallo e Francia tra Europei e Mondiali, la prima però nella fase a gironi; tutti e quattro i precedenti incontri sono stati disputati in semifinale (Euro 1984, Euro 2000, Mondiali 2006) o in finale (Euro 2016). La Francia ha vinto i primi tre, mentre il Portogallo ha alzato il trofeo a Euro 2016.

Le ultime quattro sfide tra Portogallo e Francia hanno prodotto solo tre gol (due per la Francia, uno per il Portogallo). Con il pareggio per 1-1 contro l’Ungheria nel secondo match, la Francia è rimasta imbattuta nel maggior numero di gare dopo essersi trovata in svantaggio all’intervallo nella storia dei Campionati Europei (6: 4 le ha vinte, 2 pareggiate). Ma non è certo stato un risultato lusinghiero per i transalpini. La Francia è rimasta imbattuta in tutte le ultime 11 partite della fase a gironi tra Europei e Mondiali (7 vinte, quattro pareggiate). Tuttavia, ha sempre pareggiato la terza gara dei gironi nelle ultime tre edizioni di questi tornei.

Con la sconfitta contro la Germania per 2-4, il Portogallo è diventato il primo campione in carica nella storia del Campionato Europeo a subire quattro gol in una singola partita della competizione. In più, il Portogallo non aveva mai subito quattro reti in una singola gara nel torneo. Il Portogallo ha perso due delle ultime tre partite tra Europei e Mondiali, una in più rispetto alle precedenti 17 gare in queste due competizioni: l’ultima volta che ha infilato due sconfitte di fila in un singolo torneo risale a EURO 2008.

Cristiano Ronaldo non ha mai segnato contro la Francia. I Bleus sono infatti la formazione contro cui ha giocato di più senza mai trovare la rete a livello internazionale (6 partite: 439 minuti). CR7 ha realizzato 19 gol tra Mondiali ed Europei insieme; nessun giocatore europeo ha segnato di più nelle due competizioni (alla pari di Miroslav Klose). In più, Ronaldo ha trovato la rete in 14 match differenti tra Mondiali ed Europei, record tra i giocatori europei insieme a Jürgen Klinsmann e Miroslav Klose.

Antoine Griezmann ha segnato 11 reti tra Mondiali ed Europei; solo Michel Platini (14), Just Fontaine (13) e Thierry Henry (12) hanno fatto meglio con la Francia. In più, solo Henry (10) e Platini (10) hanno trovato il gol in più partite diverse nei due tornei con i Bleus rispetto a Griezmann (9). Il ct della Francia Didier Deschamps ha segnato solo quattro reti in 103 presenze da giocatore con la nazionale francese; il suo ultimo gol è arrivato proprio contro il Portogallo in un’amichevole del gennaio 1997.

OPTA | 22-06-2021 19:32