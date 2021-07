Nella notte italiana andrà in scena il quarto appuntamento con le NBA Finals. Dopo aver dimezzato lo svantaggio in gara 3, con la netta vittoria casalinga per 120 a 100, i Bucks vogliono impattare la serie per tornare in Arizona sul 2-2.

Ancora una volta il faro dovrà essere Giannis Antetokounmpo. Il greco è reduce da una favolosa gara 3 conclusa con 41 punti 13 rimbalzi e 6 assist, oltre a un ottimo 13 su 17 dalla lunetta, che in questa post-season ha creato più di un grattacapo al due volte MVP.

A Milwaukee, una rimonta di questo tipo, dopo essere stata sotto 2-0 è già riuscita nel secondo round ai danni di Brooklyn e siamo certi che i Bucks cercheranno di bissare il successo maturato contro Kevin Durant e compagni.

Phoenix invece, dopo le vittorie nelle prime due gare in Arizona, ha subito un netto calo in gara 3 dovendo soccombere sotto i colpi della franchigia del Wisconsin. Al Fiserv Forum l’unico sufficiente tra gli uomini di Monty Williams è stato il solito Chris Paul, autore di una prova da 18 punti e 9 assist.

In gara 4 quindi i Suns dovranno cercare di migliorare nella metà campo offensiva e in quella difensiva di limitare Giannis Antetokounmpo. In caso di vittoria Paul e compagni avrebbero la serie in mano e ben due match point da giocarsi tra Milwaukee (gara 5) e Phoenix (gara 6).

OPTA | 14-07-2021 14:57