I Borussia si candidano per 3 punti lontano da casa

I Borussia del calcio tedesco si candidano per 3 punti lontano da casa martedì sera.

Gara da goal Eintracht-Borussia Moenchengladbach. L’Eintacht Francoforte subisce gol da 16 partite consecutive in Bundesliga, attualmente la seconda striscia aperta più lunga in campionato dopo quella dello Schalke (23 gare). Le Aquile non fanno peggio dal 2008 (21 partite di fila). Non sarà facile invertire il trend contro il Borussia Moenchengladbach. L’Eintracht ha conquistato 13 punti in 11 partite in questa Bundesliga, la peggiore partenza negli ultimi cinque anni. Anche nel 2015/16 aveva 13 punti a questo punto del torneo, poi evitò la retrocessione solo allo spareggio salvezza. Il Gladbach non ottiene un clean sheet in trasferta in Bundesliga da otto partite, come non accadeva dal 2015/16 (16 di fila).

La sconfitta interna 1-5 del Dortmund contro lo Stoccarda nell’ultimo turno è stata la prima volta che il Borussia ha incassato cinque reti in casa dal settembre 2009, quando venne sconfitto sempre 1-5 dal Bayern Monaco. Nell’ultimo turno il Werder Brema non ha trovato il gol per la prima volta in questa Bundesliga. L’ultima volta che è rimasto a secco in due partite consecutive risale a giugno 2020. Il Borussia Dortmund non vince da tre partite in Bundesliga. Non resta senza successi per quattro gare di fila in Bundesliga dall’autunno 2017 (otto in totale). Ci proverà a Brema, con ottime chances di successo.

OPTA | 15-12-2020 10:38