I Bears per la prima volta al SoFi Stadium

Come ogni lunedì che si rispetti nel mondo del football americano, è tempo di Monday Night. Stasera in California si affrontano Los Angeles Rams e Chicago Bears, due rivali potenzialmente anche per il titolo che sono partite bene. La squadra dell’Illinois ha finora vinto cinque partite su sei, appoggiandosi sulla soliditià della sua difesa. I padroni di casa hanno perso due volte ma non vanno sottovalutati anche perchè lo scorso anno si sono imposto nell’ultimo scontro diretto. Il precedente, a campi invertiti, aveva visto sorridere gli orsi, che però non battono i rivali di giornata in trasferta dal 1993.

I favori del pronostico sono per Chicago, in una partita che si prospetta a basso punteggio. Il gioco di corsa di Los Angeles dovrà garantire qualche yard in più del solito per restare in partita, anche se gli episodi potrebbero fare la differenza in un eventuale finale punto a punto. Ovviamente sarà la prima volta per i Bears nel nuovissimo e modernissimo Sofi Stadium, casa dei Rams.

OPTA | 26-10-2020 12:49