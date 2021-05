I 76ers vogliono chiuderla qui

Nella notte tra lunedì e martedì si giocano 2 partite dei playoff NBA 2021. Ci concentriamo sulla prima sfida, gara 4 della serie tra i Washington Wizards e i Philadelphia 76ers.

La partita, in programma alle ore 01:00 nella capitale, rappresenta la prima ghiotta occasione per Philadelphia di chiudere la serie, dopo aver agevolmente fatto sue le prime tre gare.

Gara 3 si è chiusa sul punteggio di 132-103 per i 76ers, che sono riusciti anche a limitare il minutaggio del leader Joel Embiid, comunque in grado di registrare 36 punti nei soli 28’ di permanenza sul parquet.

Washington, guidata dai soliti Westbrook e Beal anche in gara 3, ma con i soliti enormi problemi difensivi che accompagnano i ragazzi di coach Brooks da inizio stagione, in gara 4 potrebbe cercare il moto d’orgoglio per evitare lo ‘sweep’, ma ormai il finale di questa serie così come il nome della squadra che accederà alle semifinali di Conference sembrano già scritti.

OPTA | 31-05-2021 15:01