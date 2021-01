Houston, il primo derby senza Harden

Il derby texano tra San Antonio Spurs e Houston Rockets arriva in un momento davvero particolare di questa stagione.

James Harden, dopo aver esternato tutta la sua rabbia per le ultime sconfitte, è appena volato ai Brooklyn Nets. Il suo sostituto sarà Victor Oladipo, arrivato dagli Indiana Pacers, ma di fatto è stata una trade per il futuro. I ragazzi di Popovich, reduci da quattro vittorie nelle ultime cinque partite, devono quindi approfittare di questa situazione per consolidare una posizione in classifica che in questo momento li vedrebbe un po’ a sorpresa ai playoff.

La partita di stanotte si prospetta come la consueta “sparatoria” ad alto punteggio della Western Conference, in cui le difese non dovrebbero opporre troppa resistenza, soprattutto in caso di match già incanalato in una direzione dopo i primi due quarti di gioco. E quella direzione porta dritto verso i San Antonio Spurs. Occhio in particolare a DeRozan che potrebbe migliorare le sue già ottime statistiche.

OPTA | 14-01-2021 10:29