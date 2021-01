Houston, esame di maturità con Portland

Il primo dei quattro match della notte Nba vede protagonisti gli Houston Rockets, che sono letteralmente rinati dopo aver salutato James Harden, oltre a Russell Westbrook. Le tanto discusse mosse di mercato dei texani stanno dando dei risultati a sorpresa, con John Wall e Victor Oladipo reduci da tre vittorie di fila, l’ultima con i Washington Wizards. Il record stagionale è ancora negativo ma stanotte i favori saranno ancora per i padroni di casa contro i Portland Trail Blazers.

Lillard e compagni continuano nella loro stagione altalenante, soprattutto in trasferta. Sarà interessante la sfida sotto canestro tra Cousins e Kanter anche se evidentemente il risultato sarà deciso dagli esterni, con tanti punti nelle mani. Come spesso accade tra squadra della western conference, sarà una partita ad alto punteggio, con i Rockets decisi a fare un altro passo verso una qualificazione ai playoff tornata possibile se non probabile.

OPTA | 28-01-2021 12:41