Hertha alla prova Hoffenheim

L’Hoffenheim ha perso solo una delle ultime 11 sfide in Bundesliga contro l’Hertha (7V, 3N), 0-3 in casa nel maggio 2020, dopo aver perso cinque dei primi 11 confronti nel campionato contro i berlinesi. L’Hertha ha perso esattamente la metà delle sfide in Bundesliga contro l’Hoffenheim (11) – tra le formazioni affrontate almeno 20 volte nel massimo campionato, i berlinesi hanno una percentuale di sconfitte più alta solo contro il Bayern (59%). L’Hertha ha vinto quattro delle ultime sei partite in Bundesliga, tante quante nelle 24 precedenti (4V, 7N, 12P). Contro l’Hoffenheim, i berlinesi potrebbero vincere la terza gara di fila nel massimo campionato per la prima volta da fine 2019.

Contro il Borussia M’Gladbach, l’Hertha ha ottenuto il primo clean sheet in questa Bundesliga, l’ultimo risaliva al maggio 2021 nello 0-0 contro il Colonia.

L’Hoffenheim ha vinto cinque delle ultime sette gare casalinghe in Bundesliga (1N, 1P), la più recente con un netto 5-0 contro il Colonia nel successo più ampio dalla partenza di Julian Nagelsmann. L’Hertha ha incassato 16 reti fuori casa in questa stagione, meno solo del Furth (17), ma ha il sesto rendimento esterno con sei punti conquistati. L’Hoffenheim è rimasto a secco in tre delle ultime sei partite in Bundesliga, tanto spesso quanto nelle 21 gare precedenti. Nelle altre tre, invece, ha realizzato nove gol.

L’Hertha è l’unica squadra di questa Bundesliga che ha segnato più della metà delle proprie reti da palla inattiva (55% – sei su 11). I berlinesi, però hanno concesso anche nove gol in queste situazioni, nessuno ne conta di più (come il Furth).

L’Hoffenheim (sette) è la squadra che ha segnato più gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco in questa Bundesliga, mentre l’Hertha ne ha realizzati solo due. Entrambe le formazioni ne hanno subiti cinque nel periodo, meno solo del Furth (sette).

Andrej Kramaric dell’Hoffenheim ha segnato più gol in Bundesliga contro l’Hertha (otto) che contro ogni altro avversario. L’attaccante croato ha trovato la rete in tutte le ultime tre presenze contro i berlinesi in Bundesliga (quattro gol).

OPTA | 29-10-2021 08:29