Hamilton vs Verstappen: la sfida delle sfide ad Abu Dhabi

Dal 2015, ad Abu Dhabi, ha sempre vinto chi partiva dalla pole position. E domenica sarà Max Verstappen a farlo in quello che probabilmente è il Gran premio di Formula 1 più atteso degli ultimi vent’anni.

L’olandese della Red Bull è in vetta alla classifica a pari punti con Lewis Hamilton. Che sa come si vincono i Mondiali e che scatterà al suo fianco in griglia di partenza.

Mai come questa volta ci si può aspettare di tutto: va anche ricordato che in caso di arrivo a pari punti sarà Verstappen a conquistare l’iride grazie al maggior numero di vittorie in stagione, nove contro otto.

In sintesi estrema Max Verstappen diventa campione del mondo se fa più punti di Lewis Hamilton, non fa punti e anche il britannico non ne fa, arriva decimo e realizza il giro veloce con Hamilton che arriva al massimo nono. Lewis Hamilton diventa campione del mondo se fa più punti di Max Verstappen.

OPTA | 11-12-2021 23:53