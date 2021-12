Hamilton chiede di nuovo aiuto a Bottas

In Arabia Saudita ci si sta giocando una fetta importante del titolo di campione del mondo di F1 del 2021. I due contendenti, Lewis Hamilton e Max Verstappen, ne sono consapevoli e fino a sabato il britannico ha fatto valere anche la maggiore esperienza nei confronti del più giovane rivale.

Domenica il campione del mondo in carica parte dalla pole position ed è il favorito naturale per la vittoria, mentre l’olandese scatterà dalla terza posizione. All’accensione della luce verde ci sarà tanta pressione su Valtteri Bottas, da cui in Mercedes si aspettano che riesca a mettersi davanti a Verstappen: attenzione, quindi, alle prime centinaia di metri.

Al netto di clamorosi colpi di scena allo start, Mazepin e Tsunoda pongono la loro candidatura come primi piloti a ritirarsi.

OPTA | 05-12-2021 10:52