Granada, con il Real parrebbe durissima

Il Granada ha perso 17 degli ultimi 18 incontri con il Real Madrid nella Liga, vincendo solo nel febbraio 2013 al Los Carmenes con l’unica autorete di Cristiano Ronaldo in carriera nei cinque maggiori campionati europei.

Il Real Madrid è reduce da 11 vittorie consecutive contro il Granada nella Liga, realizzando 36 gol (3.3 di media a partita) in quella che è la propria striscia di vittorie consecutive aperta migliore contro un singolo avversario nella competizione. Il Real Madrid ha vinto le ultime cinque trasferte al Los Carmenes nella Liga, ottenendo il clean sheet in tre occasioni, comprese tutte le tre con Zinedine Zidane in panchina (2-1 nel 2016, 4-0 nel 2017 e 2-1 nel 2020).

Dopo aver perso 0-1 contro il Cadice, il Granada potrebbe perdere due gare consecutive in casa per la prima volta in questa Liga: non accade da giugno 2020 nella competizione. Il Real Madrid è imbattuto da 15 partite nella Liga, la striscia di imbattibilità attualmente aperta migliore nella competizione. Inoltre, i Blancos potrebbero eguagliare la migliore serie senza sconfitte in una singola stagione di Liga con Zinedine Zidane in panchina, registrata nel 2016/17 (16 partite)

