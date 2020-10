Gp Teruel, due piloti puntano al bis

Mancano solamente quattro Gran premi per concludere il campionato del mondo delle MotoGp più anomalo della storia. I problemi di calendario legati al Covid-19, il favorito numero 1 che esce subito dai giochi e, infine, il pilota in testa alla classifica – lo spagnolo Joan Mir – che non ha vinto neanche una gara, almeno fino a oggi. E che anche oggi difficilmente salirà sul gradino più alto del podio benché il suo rendimento, alla domenica, è sempre stato ampiamente superiore a quello del venerdì e anche del sabato.

Davanti a tutti, nel Gran premio di Teruel che si correrà sulla pista di Aragona, Takaaki Nakagami. Ma che vinca lui pare poco probabile. Il bis di un rinato Alex Rins, con la sua Suzuki, è da prendere seriamente in considerazione. Come la possibilità che Franco Morbidelli, apparso molto in palla nel fine settimana, vinca il suo secondo Gran premio stagionale. Per le Ducati il venerdì e il sabato sono stati ampiamente inferiori alle attese, Andrea Dovizioso, però, non vuole arrendersi. E le capacità del romagnolo potrebbero portare a un mezzo miracolo.

OPTA | 25-10-2020 08:54