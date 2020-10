Gp Teruel, Ducati lente: pole per altri

Il venerdì da incubo delle Ducati, che sono state lontanissime dal rendimento dei primi, mette le Rosse in una posizione assai complicata in chiave pole position: domenica, di nuovo ad Aragon, già teatro della gare la scorsa settimana, va in scena il Gran premio di Teruel. Ci dovrebbe essere meno vento e la pista sarà sicuramente un po’ più ‘gommata’ e chissà che Dovizioso e gli altri di Borgo Panigale non ne possano beneficiare. Ma puntare su uno di loro è un po’ più di un atto di fede.

Scattare dalla prima posizione è assai importante anche se domenica si è visto il contrario, con Quartararo che è andato in crisi. E anche sabato il francese non è il favorito numero uno per la pole position, sono da preferire Franco Morbidelli, suo compagno di squadra in Petronas, oltre naturalmente a Maverick Viñales, che spera ancora di vincere il Mondiale. Meno probabile che a partire davanti a tutti possa essere il leader del Mondiale, Joan Mir, che ci ha abituati a dare il meglio di sé in gara con la sua Suzuki.

OPTA | 24-10-2020 08:07