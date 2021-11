Gli anti-Djokovic in campo nella finale di Torino

Saranno Alexander Zverev e Daniil Medvedev i due finalisti di Torino.

Il tedesco, contro il quale Novak Djokovic era stato costretto ad arrendersi alle Olimpiadi di Tokyo (per poi non vincere neppure la medaglia di bronzo), ha dato un nuovo dispiacere al serbo. In quanto a dispiaceri dati al numero 1 al mondo, poi, Daniil Medvedev è sicuramente un luminare, visto che gli ha tolto la possibilità di concretizzare un clamoroso Grande Slam.

Alexander Zverev e Daniil Medvedev incroceranno di nuovo le racchette a pochi giorni di distanza dalla sfida del girone nella quale il vincitore di Flushing Meadows si è imposto al tie-break del terzo set nei confronti del rivale.

Negli ultimi cinque incontri tra i due ha sempre vinto Medvedev e, va aggiunto, Zverev ha sprecato tante energie al cospetto di Nole.

OPTA | 21-11-2021 10:15