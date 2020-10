Giro, la terza tappa per le prime risposte

C’è grande attesa per quello che potrebbe trasformarsi nel primo confronto diretto tra i favoriti del Giro d’Italia 2020. I 150 chilometri della tappa che partirà da Enna per concludersi ai quasi 1800 metri di altitudine dell’Etna, vivranno il momento decisivo negli ultimi 20 chilometri, quando i corridori si muoveranno verso la cima del vulcano. Una lunga salita che potrebbe creare i primi problemi ai partecipanti alla Corsa Rosa: Filippo Ganna, con ogni probabilità, perderà lo scettro del comando.

Simon Yates ha le carte in regola per mettere tutti in fila, così come Geraint Thomas, per dare subito un segnale. Potrebbe dire la sua anche Jakob Fuglsang, che però ha già perso due pedine molto importanti della sua Astana: Miguel Angel Lopez, caduto nella prima tappa, e Aleksandr Vlasov, che ha alzato bandiera bianca per problemi allo stomaco.

Se Vincenzo Nibali sarà in giornata potrebbe regalare uno dei suoi capolavori, attenzione anche al portoghese João Almeida e, perché no?, al suo compagno di squadra in Deceuninck-Quick-Step Fausto Masnada.

OPTA | 05-10-2020 07:38