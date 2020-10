Giro d'Italia: tutto in una crono

Sarà una cronometro a decidere il Giro d’Italia 2020, una Corsa Rosa molto particolare a partire dalla collocazione nel mese di ottobre anziché a primavera come da tradizione.

Se la giocano in due: Tao Geoghegan Hart e Jai Hindley, che indossa la maglia rosa ma che ha lo stesso tempo del rivale, sul quale vanno di gran lunga i favori del pronostico. Wilco Kelderman è molto più cronoman dei due che svettano nella classifica generale ma a causa del ritardo accumulato sabato deve recuperare tantissimo, 1’32”, per un percorso di soli 15,7 chilometri. Si parte da Cernusco sul Naviglio, poi si affronterà un percorso pianeggiante attraversando la via Padana Superiore per dirigersi con decisione verso Milano: traguardo intermedio in Via Padova, quindi tutto dritto fino a Porta Venezia e quindi in Piazza San Babila. Tre curve da percorrere con grande attenzione porteranno al traguardo finale di Piazza del Duomo.

Per la tappa tutto porta a Filippo Ganna. Solo una giornata storta del piemontese potrebbe lasciare spazio a Rohan Dennis se non a Campenaerts.

OPTA | 25-10-2020 10:35