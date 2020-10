Giro d'Italia, sulla Sila traguardo per pochi

Una delle caratteristiche storiche del Giro d’Italia, che ha sempre differenziato la Corsa Rosa dal Tour de France, è quella di presentare ben poche tappe “di trasferimento” già nella prima settimana. L’edizione 2020, pur nella sua insolita collocazione autunnale, non fa eccezione così la quinta tappa con l’arrivo in salita a Camigliatello Silano potrebbe dare un altro scossone alla classifica già stravolta dalla frazione con arrivo all’Etna, vinta da Jonathan Caicedo e caratterizzata dal passaggio di consegne in maglia rosa da Filippo Ganna a Joao Almeida.

Dopo che nella quarta tappa Peter Sagan ha vissuto l’ennesima beffa di un 2020 stregato con il secondo posto a Villafranca Tirena alle spalle di Arnaud Démare, mercoledì si tornerà a salire.

La Mileto-Camigliatello Silano di 225 chilometri darà infatti ben poco respiro ai corridori in particolare dopo i primi 80 km. Dopo il traguardo volante di Catanzaro Lido, un Gpm “di riscaldamento” e una breve discesa il gioco inizierà a farsi duro con l’ascesa verso Tiriolo (Gpm di terza categoria).

Da quel momento i saliscendi sasranno continui fino ad arrivare all’imbocco della salita di prima categoria di Valico di Montescuro: in quei 24 km con pendenze medie del 5.6% e massime del 18% è facile prevedere che scoppierà la battaglia tra i big, tanto quelli già in buona posizione di classifica quanto coloro alla caccia di riscatto dopo un avvio sottotono. L’arrivo sarà però in discesa con gli ultimi dodici chilometri fino a Camigliatello Silano.

I favoriti in tappe come queste non sono scalatori puri, viste le pendenze non impossibili, bensì passisti capaci di dire la propria in salita e ovviamente anche in discesa. Si può quindi puntare su corridori come Tanel Kangert, ma anche su Jakob Fuglsang e Steven Krujiswjik, ma tra i più attesi c’è anche un Vincenzo Nibali visto in gran forma nelle prime battute del Giro. Difficile immaginare tra i protagonisti la maglia rosa Almeida, che anzi rischia di perdere il primato, ma occhio alle sorprese…



OPTA | 06-10-2020 18:26