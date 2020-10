Giro d'Italia, si riparte con una tappa insidiosa

Dopo il lunedì di riposo, il Giro d’Italia riparte dall’insidiosa decima tappa, che è tutt’altro che una frazione di trasferimento risalendo la penisola verso le Alpi. Già a Roccaraso la corsa è esplosa e i muri del teramano potranno fare male anche ai big in lotta per la maglia rosa, ancora sulle spalle di Almeida, ma con un vantaggio tra i trenta secondi e il minuto su altri quattro rivali, tra cui Vincenzo Nibali. Anche lo Squalo potrebbe muoversi su una delle salite che portano al traguardo di Tortoreto.

Le pendenze del Muro del Tricalle (fino al 18%) aprirà le danze prima del circuito finale di circa 40 km in cui dietro ogni angolo c’è un’insidia. Molto impegnativa anche l’ascesa di Colonnella, seguita a breve distanza dal muro di Controguerra (24%). L’arrivo alla fine è su un lunghissimo rettilineo ma è difficile che i velocisti possano approfittarne in una classica volata di gruppo. Una fuga da lontano potrebbe andare in porto.

OPTA | 12-10-2020 12:47