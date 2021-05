Giro d’Italia 2021, in tanti vogliono essere protagonisti

Il Giro d’Italia del 2021 si preannuncia scoppiettante, con tanti corridori che puntano al colpo grosso.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) è uno dei più forti nelle corse a tappe, deve augurarsi che la schiena non gli dia problemi. Qualora il colombiano dovesse soffrire, attenzione al compagno di squadra Pavel Sivakov .

Simon Yates (BikeExchange), che si presenta in grandissima forma all’appuntamento, ha le carte in regola per arrivare fino in fondo. Da non sottovalutare neanche Aleksandar Vlasov (Astana Premier-Tech) e Mikel Landa (Bahrain Victorious): è già salito sul podio al Giro, nel 2015, piazzandosi al terzo posto e ora punta al gradino più alto.

Discorso a parte merita il talentuoso Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step): vuole rinascere alla Corsa Rosa, il terribile incidente è ormai alle spalle e il talento resta cristallino.

A Vincenzo Nibali ha dato ulteriori motivazioni la frattura alla mano che ne ha messo a rischio la partecipazione al Giro: le incognite sono tantissime, ma parliamo pur sempre dello ‘Squalo’.

Joao Almeida (Deceuninck Quick-Step), infine: lo scorso anno il giovane portoghese ha dimostrato di che pasta è fatto, ha indossato la maglia rosa con fierezza, e vuole riprovarci.

OPTA | 08-05-2021 08:48