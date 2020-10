Giants e Eagles non si giocano solo l'onore

La settimana settimana di NFL si apre stanotte con il Thurdsday Night, ormai quasi un appuntamento fisso al pari del ben più noto Monday Night. Ad affrontarsi due squadre partite male ma non ancora tagliate fuori dalla corsa ai playoff dopo sei partite giocate, di cui appena una vinta a testa. Stiamo parlando dei New York Giants e dei Philadelphia Eagles, avversarie tra l’altro della stessa divisione, che vede i Dallas Cowboys davanti a tutti anche se solo con due successi finora ottenuti.

Ad ogni modo la rivalità tra le due avversarie di stanotte è storicamente molto sentita, con gli Eagles decisi a confermare il trend degli ultimi anni, che li ha visti uscire vittoriosi in undici degli ultimi dodici precedenti. I Giants però stavolta potrebbero davvero invertire l’andamento e trovarsi anche in testa alla classifica, se ovviamente Dallas dovesse poi perdere contro Washington. Il livello è quello che è ma sognare non costa nulla in una division ancora aperta ad ogni possibile scenario.

OPTA | 22-10-2020 14:16