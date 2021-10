Gianluca Mager e Jannik Sinner in campo a Sofia

Gianluca Mager e Jannik Sinner sono impegnati venerdì pomeriggio nei quarti di finale del torneo di Sofia.

Il ligure, che sta attraversando un buon periodo di forma, se la vedrà con Gael Monfils, che comincia proprio oggi la sua avventura bulgara dopo il bye al primo turno e il ritiro del bielorusso Ilya Ivashka. Francese numero 2 del tabellone e favorito ma Mager potrebbe sorprenderlo nel primo set e poi si vedrà.

L’altoatesino, campione in carica, non avrà un cliente facile, perché James Duckworth arriva dalla finale raggiunta a Nur-Sultan e dalle vittorie con Emil Ruusuvuori e Benoit Paire in Bulgaria. Quindi attento Jannick!

OPTA | 01-10-2021 08:22