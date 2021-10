Getafe, il Celta Vigo per la svolta

Il Getafe ha perso solamente una delle ultime otto partite contro il Celta Vigo nella Liga (3V, 4N), l’ultima 0-1 lo scorso maggio, e solo una volta due partite di fila contro i galiziani nella massima serie (tra il 2007 e il 2012). Il Getafe ha perso solo una delle 10 partite casalinghe della Liga contro il Celta Vigo (6V, 3N), 0-1 nel febbraio 2016 grazie a un gol di Nolito, il numero più basso di sconfitte contro lo stesso avversario che ha affrontato almeno sette volte in casa nella competizione (una sconfitta anche contro l’Osasuna – 6V, 5N).

Il Celta Vigo non ha vinto nessuna nelle ultime 18 trasferte contro le squadre madrilene nella Liga (6N, 12P), dal 2-0 di gennaio 2017 contro il Leganés sotto la guida tecnica di Eduardo Berizzo.

Il Getafe non ha vinto nessuna delle nove partite nella Liga 2021/22 (2V, 7P) e, in caso di mancata vittoria, diventerà l’ottava squadra a non vincere nelle prime 10 partite stagionali della competizione nel XXI secolo dopo il Real Sociedad, Levante, Osasuna, Almería, Córdoba, Granada e Huesca.

Il Celta Vigo ha perso le ultime due partite della Liga senza segnare un gol e non ne perde tre di fila senza segnare nella competizione dall’ottobre 2020 con Óscar García in panchina (tre).

Nessuna altra squadra ha subito più gol nei primi 15 minuti della seconda metà delle partite del Celta Vigo in nella Liga in questa stagione (quattro, come l’Alavés), subendo il 33% dei gol totali in questo intervallo di gara (12).

OPTA | 25-10-2021 07:17