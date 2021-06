Germania indigesta per CR7

L’ultima vittoria del Portogallo contro la Germania risale alla fase a gironi di Euro 2000: successo per 3-0, grazie a una tripletta di Sergio Conceição, nonché ultima volta in cui la Germania ha subito almeno tre reti dallo stesso giocatore in una partita tra Europei e Mondiali. Da allora, la Nazionale tedesca ha vinto quattro sfide contro il Portogallo, tutte in grandi tornei (Mondiali 2006, Euro 2008, Euro 2012, Mondiali 2014).

Quinto incrocio tra Portogallo e Germania agli Europei; soltanto Italia e Spagna si sono affrontate in più occasioni (sei) nella competizione. Questo match sarà anche la sesta sfida tra le due squadre nei grandi tornei da Euro 2000 (quattro agli Europei, due ai Mondiali): si tratta del numero più alto di incontri tra due nazioni europee nel parziale.

Nelle ultime cinque partite tra Portogallo e Germania si sono contati 17 gol, per una media di 3,4 reti a partita: in quattro di queste cinque sono stati realizzati almeno tre marcature.

Cristiano Ronaldo non ha mai segnato nelle quattro partite disputate contro la Germania, nonostante abbia effettuato 23 tiri in 360 minuti di gioco. Soltanto contro la Francia, l’attaccante portoghese ha giocato più volte (sei) con la Nazionale senza trovare la via del gol.

