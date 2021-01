Genova terra di conquista per l’Inter, incognita Lukaku

Con l’incognita legata alle condizioni di un Lukaku comunque convocato l’Inter vuole vincere a Genova per balzare in testa alla classifica da sola in attesa di Milan-Juventus.

L’ultimo pareggio tra Inter e Sampdoria in Serie A risale all’ottobre 2015 (1-1 con le reti di Muriel e Perisic); da allora, sette successi nerazzurri e due blucerchiati. Dopo una serie di sette partite, tra il 2015 e il 2018, in cui aveva raccolto soltanto un punto, l’Inter ha vinto tutte le ultime sei sfide di Serie A disputate al Ferraris contro Sampdoria e Genoa.

La Sampdoria va in gol da 15 partite interne consecutive di Serie A: si tratta della miglior striscia dei blucerchiati in casa nel massimo campionato dal 1994 (16 in quel caso). L’Inter viene da otto successi consecutivi in campionato e solo una volta nella sua storia in Serie A ha fatto meglio, nella celebre striscia record delle 17 vittorie consecutive, registrata tra ottobre 2006 e febbraio 2007.

L’Inter è andata a bersaglio in ciascuna delle ultime 13 trasferte di Serie A (2.5 reti a incontro di media), parziale in cui non ha mai perso: nove successi e quattro pareggi per i nerazzurri. Tira aria di almeno 3 gol se non 4.

