Genoa-Parma, non può vincere la paura

Il Genoa ha bisogno di punti ma anche il Parma non può permettersi passi falsi: sarà una gara complicata per entrambe le squadre quella di lunedì sera. Il Genoa non pareggia in partite casalinghe in serie A da settembre 2019: sette vittorie e 13 sconfitte nel periodo per i rossoblù: la precedente striscia record di gare interne senza pareggi per i liguri era di 13 e l’ultima squadra ad arrivare a 21 è stata la Juventus nel 2017 (33 successi casalinghi di fila).

Il Parma ha guadagnato un solo punto nelle prime quattro trasferte stagionali in Serie A: prima di Fabio Liverani, l’ultimo allenatore gialloblù a partite così male nelle sue prime quattro gare esterne era stato Domenico Di Carlo nel 2007.

Da prendere in considerazione l’ipotesi che sarà una gara molto bloccata, nella quale potrebbero essere realizzate meno di tre reti. Un pareggio per 1-1 potrebbe rappresentare la soluzione per una boccata di ossigeno tanto per i padroni di casa che per la squadra ospite. La battaglia di centrocampo potrebbe portare numerosi cartellini gialli.

OPTA | 29-11-2020 19:49