Genoa-Milan da cuori forti

Al Ferraris arriva il Milan capolista, impegno molto complicato per il Genoa, che ha bisogno di ossigeno. Non sarà per niente facile mercoledì sera in una gara in cui però entrambe le squadre dovrebbero andare in gol: Scamacca da una parte e Calhanoglu dall’altra si prenotano.

Soltanto sei punti per il Genoa in questo campionato: i liguri non hanno mai fatto peggio nelle prime 11 giornate di serie A nell’era dei tre punti a vittoria (sei, anche nel 2017/18). La squadra di Rolando Maran è reduce da cinque sconfitte interne in Serie A, si tratta del suo record di partite perse di fila in casa nel massimo campionato. E mercoledì arriva il Milan, l’unica squadra imbattuta nei maggiori cinque campionati europei dalla ripresa dei campionato lo scorso maggio (23 partite, 17 vittorie e sei pareggi). Il Milan arriva da sette successi consecutivi in trasferta in Serie A: solo una volta i rossoneri hanno vinto più gare fuori casa di fila nella competizione (nove tra il 1992 e il 1993). Il Milan è l’unica squadra nella storia della Serie A a girone unico ad aver segnato almeno due reti in ciascuna delle prime 11 partite stagionali.

OPTA | 16-12-2020 11:57