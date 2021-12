Genoa e Salernitana si ritrovano in Coppa Italia

Genoa e Salernitana, che in campionato sono in una situazione molto precaria di classifica, si ritrovano in Coppa Italia a due mesi e mezzo di distanza dalla sfida di serie A.

All’Arechi furono i granata, allora allenati da Castori, a spuntarla sui rossoblù, allora allenati da Ballardini. 1-0 con gol di Djuric. Nell’occasione ben 10 corner per la Salernitana, 8 per il Genoa.

Ora gli occupanti delle due panchine sono cambiati (ci sono Shevchenko e Colantuono) e si giocherà in casa dei rossoblù: spazio alle seconde linee, con la testa al campionato, dove i liguri non vincono addirittura dal 12 settembre e i campani da fine ottobre.

OPTA | 14-12-2021 12:32