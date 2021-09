Genoa e Fiorentina amanti del pari

Tutte le ultime tre sfide tra Genoa e Fiorentina in Serie A sono terminate in parità (uno 0-0 seguito dai due 1-1 dello scorso torneo): tra le 11 squadre affrontate almeno 100 volte in Serie A, quella ligure resta quella con cui la Fiorentina ha una percentuale di pareggi più alta (38%, 38 su 100 gare esatte). Il Genoa ha perso solo una delle ultime sette partite casalinghe di campionato contro la Fiorentina (2-3 nel maggio 2018), raccogliendo due vittorie e quattro pareggi in questo parziale.

Il Genoa, vittorioso nell’ultimo match sul campo del Cagliari, non riesce ad inanellare due successi consecutivi in Serie A dallo scorso febbraio (tre in quel caso): nelle ultime nove gare di campionato i liguri hanno ottenuto quattro vittorie e subito cinque sconfitte. La Fiorentina è reduce da due vittorie di fila nella Serie A in corso; non ne ottiene tre consecutive all’interno dello stesso campionato da ottobre 2019, con Vincenzo Montella in panchina.

È dalla stagione 2015/16 (chiusa al quinto posto finale) che la Fiorentina non ottiene almeno nove punti nelle prime quattro partite di campionato. Il Genoa è una delle sole tre squadre, con Bologna e Salernitana, a non aver ancora trovato un gol nel primo tempo in questa Serie A; al contrario solamente il Cagliari (cinque) ne ha incassati di più nei primi 45’ rispetto al Grifone (quattro) in questi primi tre turni.

