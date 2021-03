Genoa, con l’Udinese da anni è dura

Il Genoa non ha vinto nessuna delle ultime nove gare di Serie A contro l’Udinese, solo contro la Roma ha una serie di incontri più lunga in corso senza successi tra le squadre attualmente nella competizione. Quattro degli ultimi sette confronti casalinghi del Genoa contro l’Udinese in Serie A sono terminati in parità: completano un successo per i rossoblù e due per i bianconeri.

Dopo aver vinto cinque delle prime otto gare di Serie A con Davide Ballardini alla guida in questo campionato, il Genoa non ha ottenuto successi nelle successive cinque: i rossoblù non registrano una serie negativa più lunga con questo tecnico nella competizione da aprile 2013 (otto). Dall’inizio del girone di ritorno di questa Serie A, l’Udinese è terza in classifica con 14 punti in sette giornate: solamente Inter (21) e Juventus (16) hanno fatto meglio dei friulani nel periodo.

L’Udinese non ha trovato il successo in sette delle ultime otto gare esterne in serie A, chiudendo le due più recenti in parità; l’ultima volta che i friulani hanno pareggiato tre trasferte di fila nel massimo campionato è stata nel nell’ottobre 2011. L’Udinese è la squadra che ha segnato meno gol nel corso dei primi tempi di questa Serie A (10), segue proprio il Genoa a quota 11.

13-03-2021