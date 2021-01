Genoa attento, il Cagliari non può restare a 0

Delicata la gara tra Genoa e Cagliari. Gli isolani non hanno segnato nell’ultima sfida di campionato contro il Genoa (1-0 per i liguri nel febbraio 2020) e non è mai rimasto a secco per due gare di fila contro il Grifone. Il Genoa ha ottenuto quattro successi e un pareggio nelle ultime cinque partite casalinghe contro il Cagliari; dal 2015 in avanti contro nessuna squadra il Grifone ha vinto più gare interne di Serie A.

Il Genoa ha ottenuto una vittoria e un pareggio, entrambi senza subire gol, nelle ultime due partite di campionato: i liguri non arrivano a tre gare consecutive senza sconfitte in Serie A da febbraio 2020 e a tre clean sheet di fila da gennaio 2018, con Davide Ballardini in panchina. Il Genoa è imbattuto da tre partite casalinghe di campionato e non arriva a quattro di fila da marzo 2019.

Cinque sconfitte di fila per il Cagliari in campionato (non arriva a sei da gennaio 2013): quella sarda è l’unica formazione a non aver ancora conquistato un punto in Serie A nel 2021. Il Cagliari ha subito 18 gol nelle prime nove trasferte di questo campionato, record negativo per i sardi a questo punto della competizione dal 2016/17, quando era neopromossa (23).

Mattia Destro ha segnato sei gol in otto partite contro il Cagliari; in Serie A ha fatto meglio solamente contro il Chievo con otto gol, ma in 13 sfide.

Giovanni Simeone e Leonardo Pavoletti hanno vestito la maglia del Genoa: entrambi hanno già segnato da ex con la maglia del Cagliari contro il Grifone: l’argentino a settembre 2019, l’italiano a ottobre 2017 e a maggio 2019.

