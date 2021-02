Genoa a Torino per interrompere la serie

Il Torino ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Genoa: è la striscia aperta di successi consecutivi più lunga per i granata contro una singola avversaria nella competizione. Il Genoa ha vinto soltanto una delle ultime 37 trasferte di Serie A contro il Torino (12N, 24P): 3-2 nel maggio 2009, con doppietta di Diego Milito, sotto Gian Piero Gasperini.

Il Torino arriva a questa sfida da quattro pareggi consecutivi: non ne registra cinque di fila nella competizione dal febbraio 2009, sotto la guida di Walter Novellino. L’ultima vittoria interna del Torino in Serie A risale al luglio 2020, nella gestione Moreno Longo: successo per 3-0 contro il Genoa, allora allenato proprio da Davide Nicola. Da allora sette pareggi e cinque sconfitte per i granata in casa.

Il Genoa ha vinto le ultime tre partite di Serie A e potrebbe per la prima volta arrivare a quattro successi di fila nella competizione dal settembre 2009 (cinque sotto Gian Piero Gasperini).

Andrea Belotti ha realizzato tre gol contro il Genoa in Serie A, tutti arrivati proprio all’Olimpico Grande Torino: i granata hanno vinto tutte le tre gare contro il Grifone in cui Belotti ha trovato la rete.

