Genoa a caccia del bis contro il Napoli

Nella sfida più recente il Genoa ha trovato il successo contro il Napoli in Serie A per la prima volta dopo 17 partite (5N, 12P): i rossoblù non vincono due gare consecutive contro i partenopei nel massimo campionato dal 2009 (cinque vittorie di fila in quell’occasione). Il Genoa ha pareggiato 34 sfide contro il Napoli in Serie A (26V, 38P), solo contro la Fiorentina (38) il Grifone ha registrato più pareggi nel torneo. Nei precedenti 29 campionati di Serie A solo una volta il Genoa ha perso entrambe le prime due gare stagionali nel massimo campionato: nel 2013/14 con Fabio Liverani alla guida.

Il Napoli va in gol da ben 27 partite di fila in campionato (già record nella storia del club partenopeo nella massima serie): nella storia della Serie A solo Juventus e Milan hanno segnato in almeno 28 match consecutivi. Escludendo le neopromosse, il Napoli (26 su 26) è una delle sole tre squadre dei cinque maggiori campionati europei ad aver trovato il gol in tutte le partite finora giocate nel 2021 (al pari di Borussia Dortmund e Bayern Monaco). Il Napoli ha vinto le ultime quattro trasferte dello scorso campionato: è dal febbraio 2018 che non infila cinque successi fuori casa di fila in Serie A (sei in quel caso).

Dopo aver subito gol in otto gare fuori casa di fila in campionato tra dicembre 2020 e marzo 2021, il Napoli ha registrato cinque clean sheet nelle ultime sette trasferte di Serie A.

