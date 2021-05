Ganna vuole chiudere in bellezza

Il Giro d’Italia del 2021 va in archivio con una tappa a cronometro con partenza nel centro di Senago e, come da tradizione, arrivo a Milano. 30 chilometri e 300 metri separano i corridori dall’epilogo. Si percorrono strade ampie e prevalentemente rettilinee fino a Sesto San Giovanni, da dove si procede praticamente sempre diritto fino agli ultimi 2 km che conducono all’arrivo in Piazza Duomo. Da segnalare alcuni attraversamenti di rotaie (tram) e diversi passaggi caratterizzati da rotatorie e altro arredo urbano.

Ultimi chilometri per viali cittadini larghi nella prima parte e per vie a carreggiata ridotta nelle ultime centinaia di metri con diverse svolte ad angolo retto consecutive a brevi intervalli (100 – 150 m) prima dell’ingresso in Piazza Duomo. Retta di arrivo di 250 m su lastricato larga 6 m.­

Filippo Ganna non vuole farsi sfuggire l’occasione di chiudere in bellezza. Dovrà guardarsi soprattutto da Edoardo Affini e Remi Cavagna.

OPTA | 30-05-2021 07:53